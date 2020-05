“Recién estoy comenzando a vivir el resto de mi vida”: Karol Lucero se confesó en su entrevista más íntima

Tras su enorme éxito a nivel profesional, el reconocido animador de televisión chileno Karol Lucero se confesó en una de sus entrevistas más íntimas con Radio Agricultura, donde habló del rotundo reconocimiento que tuvo su libro “Like, el fracaso mi mejor oportunidad” y también sobre sus próximos proyectos profesionales y personales.

En cuanto al reconocimiento que tuvo libro, el que en menos de 24 horas se transformó en best seller en el sitio Amazon, luego de que el pasado jueves 21 de mayo fuera lanzado en su versión digital, el comunicador explicó cómo nació esta idea y cómo comenzó a desarrollarla a lo largo del tiempo.

¿De dónde nace tu idea de realizar un libro y cuál era tu objetivo?

La idea de ser el libro en realidad era una propuesta que me habían hecho hace tiempo algunas editoriales, cuando estaba en Yingo y después fue cuando me cambié a Mega, pero sentía que no tenía todavía la experiencia ni algo importante, un relato que contar. Sin embargo, el año pasado, en el 2019, era para mí un año de cambios. Yo en marzo tomé la decisión de no continuar ni en la radio, ni la televisión, de no renovar mis contratos para el 2020, hacer otros proyectos que era básicamente dedicarme a viajar y cumplir otros sueños. Así que sentía que tenía algo que contar, tenía algo con lo que finalizar el libro. De hecho, el libro finaliza con los motivos de esta decisión, de por qué quería salir de está esta rueda que llevaba todo el tiempo en el matinal, en la radio, en los eventos, de hecho ya llevaba más de 13 años haciendo lo mismo. Si bien las comunicaciones es algo que me gusta y que me apasiona, quería probar algo distinto, quería hacer algo diferente, porque sino después el tiempo nos pasa la cuenta, miramos hacia atrás y nos damos cuenta que no hicimos lo que realmente queríamos. Así que era el momento de escribir cómo las oportunidades que se me fueron dando me permitieron cumplir mis sueños, cumplir mis objetivos y metas laborales que eran trabajar en las comunicaciones. Me fue excelente, creo que cumplí todos los objetivos que tenía, así que también era un momento de darle una pequeña pausa, así que por esa razón quise escribir el libro y poder dejar un mensaje, que a través de las oportunidades y de aprovechar las cosas que se van dando en la vida, uno puede ir cumpliendo sus anhelos.

¿Esperabas que fuera éxito en ventas en menos de 24 horas?

El libro lo comencé a escribir en marzo y lo terminé a fines de agosto del 2019. Lo lancé en diciembre y la verdad en formato físico le ha ido muy bien en las ventas y tenía toda la intención de hacerlo en formato digital, pero hacerlo en formato digital requería igual harto trabajo, y yo en el 2020 me iba a dedicar a viajar, por ende, era algo que estaba dispuesto a postergar un año al menos, pero la pandemia, la situación que nos hizo quedarnos en casa, me permitió poder trabajar en él personalmente para poder publicarlo digital. Creo que ahí es otra de las enseñanzas que te hablaba, de aprovechar las oportunidades, en mi casa no me iba a quedar haciendo nada, o dedicándolo al ocio simplemente, sino que aproveché para poder transformarlo en formato digital. Tuve contacto con personas de México que son encargadas de Amazon Latinoamérica para poder publicarlo y lo publiqué sin ninguna expectativa más allá de poder compartirlo en formato digital y me sorprendió bastante que en 24 horas tuviese una recepción como esa y que se haya transformado en uno de los más vendidos en diferentes categorías.

¿A qué crees que se debe el éxito que tuvo tu libro?

La verdad difícil saber el porqué la gente decide descargar o no leer algún libro, pero generalmente la vida de las personas que somos conocidas también genera curiosidad los demás. Hay una generación completa que me conoce hace muchos años. Yo ya llevo casi 15 años trabajando los medios, por ende, hay muchas personas que me conocen, es una generación que creció conmigo en Yingo, una generación que me ha visto crecer, hay una generación que he me conoció después, un público mucho más adulto en el matinal, por ende, creo que también esa curiosidad que genera también saber qué hay detrás, e incluso las nuevas generaciones. Hay muchas personas que desconocen mi origen modesto o las carencias que tuve pequeño, hay mucha gente que piensa que prácticamente uno nació famoso, o nació con libertad financiera, pero hay mucha historia detrás, yo creo que eso llama la atención, yo creo que es la curiosidad también del espectador saber qué tiene que contar esta persona.

¿Cuáles han sido los comentarios que te han llegado por tu libro?

La mayoría de los comentarios que me han llegado del libro son de agradecimiento por haber compartido parte de mi vida. Cuento pasajes súper íntimos en algunos relatos y también son de la motivación que les da saber que las cosas se pueden cumplir, que el esfuerzo y la perseverancia son los únicos que van a dar resultados positivos en la vida. Cuento todos los fracasos que tuve para poder conseguir lo que buscaba, por eso la bajada de mi libro precisamente alude al fracaso, el fracaso fue la mejor oportunidad que tuve, así que los comentarios que he recibido del libro son bastante positivos.

De las personas que lo han leído en realidad, porque también hay una corriente que no han leído el libro qué son generalmente los haters que critican todo si ni siquiera haberlo leído, pero se han transformado en una muy buena publicidad. Como no lo ha leído y lo que critican, también a otras personas le genera curiosidad, así que sería injusto no reconocer la gran publicidad gratuita que me dan los haters que critican el libro.

¿Una de tus metas podría ser la creación de un segundo libro?

Sin duda creo que después de haber escrito este libro, de haber recorrido 30 años de vida con diferentes aciertos, desaciertos, me encantaría tener la posibilidad de escribir otro libro. Sin embargo, es un anhelo a mediano y largo plazo, porque siento que tengo que construir otro relato, muchas más historias, escribir prácticamente desde septiembre u octubre, desde el estallido social en adelante, que eso no alcancé a mencionarlo en el libro porque lo había terminado en agosto, pero ahí ya hay muchas historias, ya lo que pasó, ahora con la pandemia tuve que cancelar mi viaje, cómo voy a enfrentar quizás mi retorno a la televisión o a la radio, qué va a ocurrir con ese tipo de sucesos que espero que vayan pasando en el futuro, pero para eso necesito mucho más tiempo para tener un relato también acorde y que cumplan la expectativa del primer libro.

¿Cuáles son tus proyectos actuales?

Mis proyectos actuales son preparar mi viaje, por lo menos quiero irme fuera de Chile entre 6 a 8 meses a recorrer Estados Unidos, parte de Europa. Si bien son lugares donde he estado, me falta bastante por conocer. Así que esperando que pase la pandemia, que abran las fronteras, pero si es factible ya a fines de junio me iría y espero que dentro de un mes más comience a tomar más normalidad en el hemisferio norte, ya van a estar en verano así que ojalá se pueda hacer algo. Otro de mis proyectos actuales, en estos momentos estoy estudiando Trading, Network marketing y de lleno metido en un proyecto que ya llevo hace bastante tiempo que es de Ayuda al Prójimo, estamos juntando donaciones y aportes para ir en ayuda de los campamentos, difundir el trabajo de los emprendedores, eso me ha quitado harto rato de ocio, y dedicarlo a cosas buenas. Creo que la gente a veces se olvida que estando en la casa podemos estar súper cómodos, tranquilos, pero se viene el invierno, hay personas que a través del coronavirus, el estallido social, el desempleo no lo está pasando bien, así que me gusta mucho tener ese esa esa posibilidad de ayudar a harta gente, así que formé un equipo y estamos colaborando.

¿De qué se trata y cómo la gente puede ayudar?

En ese en ese proyecto están invitadas todas las personas que quieran difundir causas solidarias. Hoy día ya hay cada vez menos bingos, pero eso no es porque no haya necesidad, sino que porque no se puede, pero generalmente nació a raíz de eso. Siempre animé muchos bingos si me invitaban, así que fue la forma de canalizar y publicar la información en esa cuenta, pero hoy día con la pandemia también surgió la necesidad de poder difundir a las personas que despachan a domicilio, que venden frutas, verduras, a las personas que venden, que a través de la necesidad tuvieron que crear algunos emprendimientos y hoy día realizan delivery de comida.

Es un canal de difusión, de información y también hace algunas semanas ya comenzamos a recibir aportes de las personas que a veces tienen tienen mucho para ayudar, pero no saben cómo, en qué sentido, tienen ropa de cama, tienen vestuario y no saben qué hacer, no los pueden ir a dejar a algún lugar porque están en cuarentena, así que hemos unificado este canal de comunicación para que la gente pueda hacer ese tipo de aporte. Incluso hemos recibido también aportes económicos, ahí igual es un tema mucho más delicado, pero nosotros nos encargamos de transparentar los aportes, de subir las boletas, hacer entrega de la mercadería y lo hacemos de verdad con con mucha felicidad, porque si sólo ayudamos a una persona, ya nuestra misión está cumplida, pero hemos ayudado a esta gente y eso nos tiene súper contentos.

¿Tienes alguna otra meta en mente que quieras lograr a futuro?

Mis metas a futuro son básicamente esas, cumplir la posibilidad de viajar que era un sueño que tenía con mi abuelo, si bien hoy día ya he podido recorrer más de 70 países, siempre tuve el freno de pensar en que se estaban acabando las vacaciones, que debía regresar a Chile, volver a trabajar. Hoy día quiero viajar sin esa limitante, sin pensar en que tengo que regresar, en que hay que volver aquí a la máquina de trabajar y ser un alma libre. Para eso me preparé durante 15 años ahorrando, viendo las posibilidades, así que eso es lo que quiero. Espero se pueda cumplir y se den todas las condiciones. Y por supuesto ya más a largo plazo formar familia y casarme, tener hijos, pero eso ya después de haber cumplido mi última gran meta antes de la etapa de más responsabilidad, cuando uno ya deja de pensar sólo en uno y hay que pensar en los que vienen, las futuras generaciones. Hoy tengo 33 años y proyecto eso dentro de los próximos años.

Cambiando de tema, quería saber un poco qué opinas sobre lo que está pasando actualmente en cuánto a la emergencia que se vive actualmente a causa de la pandemia de coronavirus. ¿Crees que la gente ha tomado conciencia de lo grave que es y ha actuado de manera correcta?

El tema del coronavirus hay mucha gente que lo toma con seriedad y se ha cuidado y se ha preocupado de estar en la casa. Hay otra gente que como en todo, siempre es más irresponsable, pero me preocupa mucho más esa gente que que queriendo quedarse en casa o cuidar su salud no puede hacerlo. Hay temas económicos también que van involucrados, hoy día la gente también necesita trabajar, necesita generar ingresos para cuidar y proteger a su familia, y eso se transforma en la gran disyuntiva. Yo creo que todos querrían quedarse en sus casas para cuidarse del coronavirus, pero ¿qué pasa con los que no pueden?, con los que trabajan en el día, ha sido también una tremenda bofetada para las personas que durante mucho tiempo no ahorraron lo que podrían haber ahorrado, y por supuesto también esas personas que no tienen esa posibilidad de ahorrar hoy día les pasa la cuenta con mayor razón, así que ojalá se pueda encontrar luego el antídoto para el coronavirus, que ojalá no haya que no haya más muertes, que han sido la causal principal de la frustración de todos los gobiernos del mundo, las vidas que se han perdido en una pandemia que va a pasar a la historia, que le vamos a poder contar a nuestros nietos cómo tuvimos que quedarnos en la casa. Quién sabe cuánto tiempo más vamos a tener que utilizar mascarillas, algo que nunca fue parte de nuestras vidas. Quizás durante un año más vamos a ver a toda la gente con mascarillas las calles y los aeropuertos y cambió absolutamente las relaciones sociales entre las personas, quizás nunca más nos vamos a saludar de beso, de la mano, cosas que son muy latinas, pero que vamos a tener que restringirlas, es un tema social bastante potente analizar post pandemia.

¿Quisieras enviarle un mensaje a tus fanáticos por el apoyo que te han brindado a lo largo de todos estos años?

Sólo quiero agradecer, de hecho mi libro termina con una de esas palabras: gracias es uno de los términos o conceptos que más se repiten mi libro. Tengo tantas cosas por las que agradecer a las personas que siempre me apoyaron, mi tata, mi abuelo que hoy día no está conmigo es protagonista del libro, sus enseñanzas, su compañía que siempre la ha sentido, mis padres, mis fans, mis compañeros y amigos de la vida, son súper importantes para para haber escrito este libro, o sentirme hoy día tan realizado a pesar de que tengo recién 33 años. A Dios por supuesto que siempre me ha acompañado. Incluso agradezco a la gente que no ha creído en mí y que no me ha apoyado, porque también me han dado mucha fuerza e impulso para demostrar lo equivocados que estaban, o darme esa energía que uno tiene que capitalizar. Todas las personas siempre recibimos buenas y malas energías. Las buenas tenemos que recibirlas y aprovecharlas y las malas debemos transformarlas a nuestro favor. Creo que por eso es tan importante seguir adelante. Si yo hubiese escuchado a todas esas personas que me dijeron que no podía o que siempre me manifestaron mala onda y nunca me apoyaron, creo que no hubiese cumplido muchas de las cosas que hoy estoy haciendo.

Creo que por ejemplo si me hubiese quedado con lo del estallido social, y pensara que un grupo grande de personas no le gusta mi trabajo, no hubiese lanzado el libro, pero el libro demuestra también que son muchas más las personas que me apoyan, son muchas más las personas que están ahí, y que en 24 horas si lanzo un libro lo transforman en un Amazon best seller, rescato lo positivo, me quedo con eso, porque recién estoy comenzando a vivir el resto de mi vida.