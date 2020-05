Alejandra Fosalba se llena de elogios tras revelar sus tips para “sobrevivir” en cuarentena

La actriz Alejandra Fosalba se ha mantenido en contacto con su público a través de las redes sociales durante la cuarentena, especialmente Instagram.

Es ahí donde ahora se llenó de elogios este miércoles al revelar cómo lleva su aislamiento social, con una foto de ella con ropa deportiva.

“La actividad física me mantiene conectada con mi interior .. me ayuda a sentirme bien física y psicológicamente, mantenerme positiva, mover energías, no estar ansiosa y poder dormir bien”, comenzó diciendo la actriz.

Además, la Fosalba reveló que “me pongo horarios para cumplir rutinas y aunque se haga difícil trato de ser perseverante. Siempre es tiempo para empezar”.

“Cuídense porfavor ❤️ #cuerpoymentepositivos #sentirsebienacualquieredad”, finalizó.

Su foto tuvo más de 21 mil “me gustas” en 6 horas. “Regia, estupenda”, “maravillosa”, “Envidio tu energía, positivismo espíritu lúdico y ganas bravo!”, “Intente ponerle al ejercicio pero ya me arrané”, “Yo tengo la elíptica botada en el patio”, “No has engordado nada!!! 😭😭😭 Yo saldré rodando”, fueron parte de los múltiples mensajes.