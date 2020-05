El profundo mensaje de Yamna Lobos a poco tiempo de dar a luz: “Aquí te espero, mirando hacia el futuro llena de sueños”

La bailarina Yamna Lobos utilizó sus redes sociales para compartir un profundo mensaje, a pocos días de dar a luz a su primera hija.

Junto a una bella postal donde muestra su avanzado embarazo, la exintegrante del programa “Rojo” expresó el siguiente mensaje: “Atrevida iría mi abuelita, osada diría yo jajajaja.. Pero así he sido toda la vida! Jugada y valiente, idealista y soñadora a morir! Poco terrenal y ser así muchas veces me jugó en contra“.

No obstante, indicó que “pero si no te equivocas como aprendes. Eso discutía con mi madre siempre, en fin. Lo lindo de vivir y crecer es aprender y si que lo he hecho. Ahora me tocará a mi cumplir ese rol y enseñar de lo que se trata la vida”.

Por ende, dedicó sentidas palabras a su hija que está en camino: “Camina por la vida con valentía sin miedo, debes llevar la frente en alto siempre orgullosa de ti misma, sincera, honesta y con humildad en tu corazón para poder comprender a los demás y lo que la vida te depare. Aquí te espero, mirando hacia el futuro llena de sueños y experiencias para que seas la mujer que quieras ser. Te amo”, declaró finalmente.

La publicación de Yamna causó emoción en sus seguidoras, quienes inmediatamente aplaudieron sus palabras.

Revisa acá la publicación: