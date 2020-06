La tensa discusión entre Héctor Morales y Loreto Aravena: él publicó conversaciones de WhatsApp y ella respondió desconcertada

Una dura discusión fue la que mantuvieron los actores Héctor Morales y Loreto Aravena a través de la plataforma de Twitter.

Todo comenzó cuando Morales acusó a la actriz chilena de haber influido en su despido de Canal 13. El actor recordó cuando a comienzos de este año fue despedido de una radio asociada al canal porque según él, “soplones pidieron mi salida”.

El actor indicó que “el hijo del dueño del canal, no había visto el vídeo en el que yo había participado cuestionando los medios de comunicación en su entrega de información durante octubre. Entonces su pareja actriz me pidió el vídeo para ‘publicarlo’ y al otro día estaba fuera“.

Esto, haciendo referencia a la relación entre Maximiliano Luksic, director ejecutivo de C13 e hijo de Andrónico, y Loreto Aravena.

Ante esto, la actriz respondió de manera desconcertada a la publicación del actor, y lo hizo de la siguiente manera: “¿Qué onda Hector? ¿De qué estás hablando que no hablas primero conmigo? Te estoy llamando a tu celular. No entiendo qué pasa ni por qué escribes esto. Pero estás mal informado y haces una ‘funa’ sin prueba alguna y sin preguntarme“, dijo la actriz de “Los 80”.

Asimismo, señaló que “me carga el cahuín”, agregando que “yo voy de frente”. Todo finalizó con un mensaje de Morales expresando que “yo también voy de frente, compañera“, junto a un pantallazo de una conversación en Whatsapp.

“¿Me mandas el video que hicieron sobre los medios de comunicación para subirlo a mis redes, porfa?”, se lee en el mensaje de Whatsapp.

