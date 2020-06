“Ha sido como andar en bicicleta”: Nicolás Larraín, Fernando Larraín y Felipe Izquierdo reviven “Chile Tuday” desde sus casas

El conductor Nicolás Larraín junto a Fernando Larraín y Felipe Izquierdo, revivieron el exitoso programa de principios del 2000, “Chile Tuday“, en Internet, aprovechando la cuarentena.

En conversación con “El Rompecabezas” de Agricultura Nicolás dijo que no sabe exactamente “cuál fue la chispa”, pero que al partir la cuarentena ya había comenzado con stand up desde casa.

“Cuando partieron las cuarentenas, yo dije aquí hay que generar valor. Yo partí haciendo stand up desde mi casa los viernes en la noche. Pero hacer stand up es agotador, tienes que ir al otro viernes con una rutina y después otra rutina. A la tercera, cuarta semana estaba con la lengua afuera, Felipe me había llamado para saber cómo me iba, para él animarse y no sé cómo fue pero como ‘hagamos Chile Tuday’, ya probemos”, dijo.

Agregó que si bien el programa original “tenía muchos periodistas”, ahora fue solo con el ingenio de los tres conductores.

“Ya vamos al número siete, llevamos seis domingos. Ha sido súper choro, cada uno desde su casa, grabando con los celulares. Felipe es más sofisticado y él edita. Yo me apoyo con un equipo para editar notas. Y cuando viene el en vivo está cada uno con sus computadores, luces y se ha generado la misma conversa sin necesidad de tanto productor”, aseveró.

Sobre la experiencia, dijo que “ha sido como andar en bicicleta. Todos hemos hecho cosas distintas. CQC igual tenía un guión de mucho trabajo, mucha creatividad. Las obras de teatro que han hecho Fernando y Felipe también requieren un trabajo; el caso de Fernando que trabaja en teleseries también requiere un tipo de trabajo, de preparación. Chile Tuday ha sido como andar en bicicleta. ‘Ya oye, hagamos esto’, ‘imitemos a Mañalich’. El chiste no es la imitación, no es que lo imitemos como Kramer, sino que es la sátira. Y cuando nos pusimos a conversar de lo que era la conversa, también tenía como un ritmo. Una dinámica media circense. Efectivamente nos conocíamos mucho y funcionó, fue sorprendente”.

“Yo fui uno de los primeros en cobrar, que cobraba $2.500, me gané mucho bullying, pero hay gente que ha tratado de cobrar y funciona una, dos veces. Tenemos un promedio de 250 personas cada domingo. Más que mal estamos generando platita, no es tanto pero es un espectáculo que está funcionando“, comentó.

El programa se puede ver en nicolaslarrain.com.