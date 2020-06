Coté López reveló qué hará con las ganancias de su libro: irá en ayuda de los más necesitados

Hace tan solo unos días la modelo y ahora escritora Coté López enseñó finalmente la portada de su libro, en el cual ha estado trabajando durante esta cuarentena.

En esta misma línea, se volvió a referir a su proyecto en una nueva publicación, donde reveló qué hará con el dinero recaudado con las ventas.

“Mi intención nunca fue ganar con el libro, así que TODO lo que quede de ganancias lo usaré para repartir cajas de alimentos a los más necesitados, por lo que quien lo compre que sepa que estará ayudando también“, sostuvo en una publicación de Instagram.

En la misma volvió a aclarar que “el libro lo escribí SOLA y no quise llevarlo a una editorial porque no quería que me cambiaran ni una sola palabra. Cuando lo lean se darán cuenta”

Aquí puedes ver su publicación: