Mayte Rodríguez sorprendió en Instagram tras enseñar su talento como carpintera: “Yo ensamblo, lijo, barnizo”

El pasado lunes la actriz Mayte Rodríguez sorprendió a sus seguidores tras compartir una fotografía de una lámpara hecha a partir de un tronco, cuerdas gruesas y cadenas.

“Un proyecto que nació de la creatividad y la imaginación, siempre me ha gustado la construcción y la carpintería, retomamos este año. Con el Toño (su amigo) hicimos esta lámpara rústica”, sostuvo en la publicación.

En este contexto la intérprete fue entrevistada por LUN, donde entregó más detalles de la nueva afición que adoptó en esta cuarentena: la carpintería.

“Siempre he pintado y me encantan las manualidades, pero nunca había trabajado con muebles hasta que tuve mi casa“, partió señalando Rodríguez.

Luego agregó: “No es un emprendimiento mío, pero me gusta crear y fluir. Para mi amigo es una herramienta de trabajo, así que ojalá lleguen muchos pedidos. Aún no está fijado el precio”.

Rodríguez además detalló cómo logró transformar un árbol de 1,60 mts y de 40 kilos, en esa lámpara, explicando que no lo hizo sola: “La verdad es bastante simple, pero con muebles pesados y herramientas peligrosas es mejor trabajar de a dos. No me atrevo a usar la motosierra, así que el corte general lo hace otra persona. Yo ensamblo, lijo, barnizo y tengo la idea del diseño. También taladro para hacer las perforaciones donde van las cuerdas”.

