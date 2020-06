Belén Mora sufrió accidente durante ensayo de “Bailando por un Sueño”: terminó con un gran chichón

El pasado miércoles se emitió un nuevo capítulo de “Bailando por un Sueño“, estelar de Canal 13 que ha dado bastante que hablar, pero que tras un receso por la crisis del Covid-19, volvió hace unos días a ser emitido.

Una de sus integrantes es Belén Mora, comediante que se ha lucido en el espacio desde el inicio de este, compartiendo a través de sus redes sociales cómo entrenó en casa incluso, para no perder su rutina.

“Belenaza” se lució en el escenario son un estilo urbano, pero lo que llamó la atención fue un chichón que tenía en su frente. Si bien con ayuda del maquillaje, este se veía casi desapercibido, luego enseñaron un video en donde Mora se encontraba sin maquillaje y se apreciaba el tamaño de este.

“Me pegué y se me está como inflamando, pero me voy a poner hielito ahora, voy a parar y después voy a retomar el ensayo“, narró Mora.

En este sentido el conductor del espacio, Martín Cárcamo, le preguntó por más detalles de lo sucedido, y Belén explicó que se debe a lo distraída que es.

“Por algo me dicen Belenaza, el sobrenombre viene porque siempre me pasan ‘belenazos’, situaciones imbéciles como, por ejemplo, azotarme sola la cabeza contra un objeto y hacerme un chichón. No fue una mala maniobra de Pancho… de hue**na no más“, aseguró.

En la misma línea expresó que, para la tranquilidad de todos, no experimentó ningún malestar debido al golpe. “No tuve mareos, ni nauseas ni visión borrosa, nada”, afirmó.