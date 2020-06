“Yo veía sus teleseries en mi época de colegiala”: La escena que recordó Alejandra Fosalba con destacado actor

La actriz Alejandra Fosalba desempolvó uno de sus recuerdos con los que se hizo camino en el mundo de las teleseries. La profesional de las tablas, recordó su papel de “Teresita” de Rojo y Miel, con una escena en la que salía desde una laguna.

“Esta imagen fue grabada en 1994. Tenía 24 años y me trae muchos recuerdos porque fue la primera vez que grabé. Me acuerdo que la idea era que me estuviera bañando, pero hacía mucho frío y obvio me quise meter al agua igual”, dijo en su Instagram.

“El agua estaba heladísima, estaba todo resbaladizo. Si se fijan me pegué la media resbalada mientras corría, pero estaba súper emocionada con hacer una escena con Bastián Bodenhofer”, agregó.

Esta publicación trajo varios comentarios de sus seguidores. “Yo veía sus teleseries en mi época de colegiala”, ¡“Epa! Yo tenía seis años y me acuerdo”, fueron alguna de las declaraciones.

Revisa el momento: