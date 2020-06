¡Logró vencer el coronavirus! El sentido mensaje de JC Rodríguez a sus fanáticos tras ser “dado de alta”

View this post on Instagram

Por fin… Estoy de alta!!!😜 Después de varios días hoy me tome los exámenes y ya no contagio y haciendo anticuerpos!!!! Así que a celebrar!!!! Mañana a las 15 hrs vuelvo a la radio. Vuelvo a hacer el Podría ser Peor de la @biobiochile ! Un abrazo y gracias por vivir este proceso conmigo!!! Gracias por el cariño y la buena energia❤️