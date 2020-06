Doctora Polo sorprende al panel de “Bienvenidos” con íntima entrevista: “Me rehúso a creer que tenemos que conformarnos con una nueva normalidad”

Este miércoles, la emisión del matinal de Canal 13 “Bienvenidos” estuvo marcada por varios hechos, como Joaquín Lavín mostrando cómo pasa sus días en una residencia sanitaria, Leo Castillo con un desgarrador enlace desde un campamento en Maipú y la Doctora Polo hablando -en exclusiva- desde Estados Unidos.

Todos estos contenidos fueron altamente seguidos por el público. Entre las 08:30 y las 13:03 horas, “Bienvenidos” alcanzó 6,6 puntos promedio de rating online, con varios peaks de 9 unidades. En el mismo horario, TVN tuvo 6,0 puntos, Mega 6,4 y Chilevisión 6,9 unidades. Además, el hashtag #Bienvenidos13 fue TT y logró estar dentro de lo más comentado en Twitter.

En el marco de una conversación que duró cerca de 40 minutos, la mujer que lidera “Caso cerrado”, espacio que se emite con gran éxito todas las tardes por el 13, declaró desde su casa en Miami que “me rehúso a creer que tenemos que conformarnos con una nueva normalidad, porque de normalidad no tiene nada. Si el mundo va a quedarse de esta manera, no sé a dónde vamos”.

La Doctora Polo hizo hincapié en que actualmente hay muchas más muertes en el mundo por cáncer, violencia intrafamiliar y accidentes de tránsito, cuestionándose “¿por qué enfocamos todo hacia la pandemia? Eso me hace sospechar”, añadiendo que “hoy siento una completa incertidumbre y eso me preocupa”.

La abogada también se refirió a lo que está pasando en Estados Unidos, en especial en las últimas semanas, señalando que “estamos viviendo una situación social deplorable”. En ese sentido, manifestó que “el liderazgo acá no acompaña a la situación. No hay unión, al contrario, hay una desunión total en el país”, a lo que agregó que “siento que estamos viviendo unos de los peores momentos de la historia de los Estados Unidos de América”.

Bajo ese contexto, Ana María dio a conocer que en dicha nación hay “un ambiente muy negativo” y apuntó a que “si no hay un cambio de líder en el país, acá no va a pasar nada más que lo peor”.

La conductora de “Caso cerrado”, por otra parte, confirmó que está preparando una película sobre su programa y con una productora chilena detrás de este proyecto. Asimismo, dijo que espera viajar a Chile cuando pase la pandemia.