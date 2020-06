El tenso round que protagonizaron Monserrat Álvarez y Daniel Jadue en vivo: “La noto un poco tensa…”

Durante la jornada de hoy se vivió un incómodo momento en el matinal de Chilevisión “Contigo en la Mañana”, luego de que entrevistaran al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

El jefe comunal se refirió a diversos temas, y uno de ellos fue la decisión que tomó su colega Joaquín Lavín, de acudir a una residencia sanitaria.

“Espero que el Gobierno, tal como le brinda hoy al alcalde de Las Condes, le asegure a todos los chilenos, que tienen mucho menos condiciones, una residencia sanitaria con todas las comodidades en esta pandemia”, alcanzó a decir Jadue, justo antes que Monserrat Álvarez lo interrumpiera.

Esto molestó al edil, lo que generó un tenso round. “Le pediría que dejara escuchar“, sostuvo Jadue, a lo que la periodista replicó: “Lo hemos escuchado totalmente”.

“La noto un poco tensa, Monserrat“, añadió Jadue, lo que desató la furia de la comunicadora.

“Sabe que… eso me parece una falta de respeto. Yo no le voy a decir a usted si durmió mal. Una falta de respeto lo que me dijo alcalde, estamos dialogando“, contestó Álvarez.

Ante esta molestia, Daniel Jadue expresó: “Le pido disculpas se se sintió ofendida, pero también me parece una falta de respeto que cada ve que hablo usted me interrumpa. Para tener una conversación se necesitan dos personas y escuchar al otro. Yo creo que usted no escucha“.

No obstante, los ánimos no se calmaron del todo. “Es parte del juego del diálogo que me meta a contrapreguntar“, fundamentó Álvarez.

“Pero usted está en el rol de periodista que busca la información y yo estoy tratando de dar mi opinión. Y cada vez que a hago usted sistemáticamente me interrumpe”, añadió el jefe comunal, que luego agregó: “Yo a veces veo que con otros alcaldes usted deja hablar y no tiene la misma actitud“.

Estas palabras volvieron a molestar a Álvarez, que se defendió de un supuesto favoritismo. “Eso sí que no es así. Yo no tengo favoritismo por un alcalde o alguna ideología u otra“, cerró, antes que Jean-Philippe Cretton interrumpiera y pusiera paños fríos a esta situación.

