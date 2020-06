La insólita comparación entre el actor Paulo Brunetti y Pedro Engel [FOTO]

El actor argentino radicado en Chile Paulo Brunetti sorprendió a sus seguidores durante la cuarentena con una insólita comparación.

Con una imagen dividida en dos, mostró primero cómo luce con barba y sin ella para luego decir: “Jaja bue. Me gustó esto. Gustos dispares. (Con barba me han comparado con el gran Pedro Engel!!) que prefieren? Con barba o sin?”.

Sus admiradores, en mayoría mujeres, dieron su veredicto en más de 2 mil comentarios. “Nada que ver a Pedro engel, con barba de todas maneras”; “A Pedro no te pareces para nada, y ambos look se te ven muy bien, de guapo que eres, te queda como sea”; “Nada contra Pedro Enghel, pero cada vez que te vea con barba ahora me recordarás a él, por lo que la respuesta sería: sin barba ” y “Con barba definitivamente, pero de Engel nadaaa, y nada que ver…. Tu eres único”, “Sin barba se ve más juvenil”, le dijeron.

La imagen tuvo más de 20 mil “me gustas”. A continuación puedes ver esa y otras donde podría parecerse al destacado tarotista, ¿o no?

Ver esta publicación en Instagram En mi, veo cada vez más, a mi padre Una publicación compartida de @ paulobrunetti el 25 May, 2020 a las 4:43 PDT