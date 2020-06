Doctora Carolina Herrera emociona en “Bienvenidos”: “Ya no soy la misma persona que hace 6 meses”

Durante la jornada de hoy en “Bienvenidos” se vivió un emotivo momento luego de que se estableciera un contacto con la doctora Carolina Herrera.

En la instancia se tocó el tema del Covid-19, donde se contó con el relato de diversos profesionales de la salud que se exponen día a día para intentar salvar a las personas que padecen del coronavirus, y cómo esto ha afectado su propia vida.

Tras mostrar un registro de la UCI, la doctora se emocionó con la narración, aplaudiendo la labor de los trabajadores de la salud, lo cual también emocionó a la animadora Tonka Tomicic.

La doctora se quebró cuando Tonka Tomicic le consultó si, al llegar a casa, esa energía y coraza se rompía, lo que asumió la especialista.

“Yo no soy la misma persona que hace 6 meses. En mi casa los platos los lava mi hijo. Hay montón de ropa que no está planchada, barro cuando puedo“, partió relatando visiblemente afectada.

Luego Tonka le consultó qué ha cambiado a nivel más interno, lo que levantó una profunda reflexión de la especialista: “Ahora el sentimiento, el ser humano, el sintonizarse con los afectos, es hoy el último día porque puede que mañana no estemos. Y es verdad, el doctor Juan Carlos Carvajal ya no está con nosotros (…) Si tenía una pena o enojo con su mamá, llámelo, porque quizás no hay mañana”, relató.