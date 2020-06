“Es un militante del odio”: Movilh repudió “polémicas” declaraciones de Patricia Maldonado sobre Daniela Vega

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) repudió “la violencia transfóbica” de la animadora del programa “Las Indomables”, Patricia Maldonado, quien negó que la actriz Daniela Vega fuese mujer, “usando argumentos denigrantes y que constituyen una abierta violación a los derechos humanos”.

En el programa de Youtube, que conduce junto a Claudia Schmidt y Catalina Pulido, Maldonado sostuvo que “no me metan cosas en la cabeza, porque si no me las metieron cuando tenía 10 años, ni 15, ni 20, ni 30, ¿ustedes creen que a mí me van a meter el cuchuflí en el ojo a los 70?, no sean hueon… Yo lo digo responsablemente y no estoy ofendiendo, ni le estoy diciendo nada que no sea cierto, la señorita Vega aunque tenga documentación de mujer es hombre”.

“Yo sé que esta hue… va a repercutir, me da lo mismo, me importa un cuchuflí, porque lo que estoy diciendo en este instante es totalmente verídico (…) Nunca va a poder parir, nunca se va a embarazar, nunca va le va a poder dar de mamar a un niño porque es hombre y tiene próstata, le guste o no le guste“, puntualizó.

El Movilh replicó que “en su afán por llamar la atención, Maldonado demuestra no tener ética, ni moral, pues usa y abusa de la violencia gratuita para ganarse la vida. Lejos de comunicar, promueve el conflicto, la ignorancia y los prejuicios hacia las personas trans y, en particular contra una actriz, que ha diferencia de ella ha hecho historia en Chile y en el mundo por su profesionalismo, y no por por discursos ofensivos, roñosos y arcaicos”.

“Es totalmente verídico: usted señora Maldonado, nunca ha sido ni será, comunicadora. Es un militante del odio, del desprecio a la diversidad, que usa los medios de comunicación para herir y denigrar a realidades que no entran en su cabeza, porque nunca quiso acceder a educación de calidad, promoviendo de paso la violencia contra niños, niñas y adolescentes trans”, finalizó el Movilh.

