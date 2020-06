Iván Cabrera mostró su “impactante” cambió físico: compartió su “antes” y “después”

View this post on Instagram

Los cambios siempre tienen que ser para mejor y cuando uno se quiere preocupar de su salud y físico nunca es tarde!. Que no se puede? Es que ya no tengo la edad para eso? Son excusas! Si quieres PUEDES! Aquí les dejo esto primera foto año 2010 (fiebre de baile) 27 años segunda foto año 2020 37 años no solo es verse bien si no que estar bien y saludable!!! Vamos con todo! #instagram #insta #instapic #instafit #gym #fitness #muscle #tattoo #lutador #mentattoo #bjj #Muaythai #mma #sexy #healty #healtylife #deportista #deporte #baile #bailaor #bailarin #dance #dancer