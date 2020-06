Pamela Díaz contó que no recibe suficiente dinero de los padres de sus hijos: “Estoy cansada”

La conocida “Fiera” Pamela Díaz ha tenido una difícil cuarentena, según ella misma ha declarado a través de Instagram. Y ahora dio a conocer que mantiene a sus tres hijos prácticamente sola.

Recordemos que Trinidad y Mateo son fruto de su primer matrimonio con Manuel Neira y Pascuala nació de su relación con Fernando Téllez.

Según contó el rostro de Chilevisión en entrevista con La Cuarta, se preocupa mucho de que a ninguno le falte nada, pero que los padres de sus hijos no la ayudan mucho monetariamente: “Yo veo a mis hijos como cualquier otra mamá. Me cuesta a mí ganar mis lucas y son para mis tres hijos y no me ayudan mucho”.

Díaz comentó que “siento que tengo que estar mucho más positiva en general en lo que uno hace, porque no tengo la ayuda del papá, entonces ya estoy cansada. Me canso, me aburro, si quiero hacer algo no puedo hacerlo, echo de menos a mi familia, a mis amigos”.

Pamela también habló de la transmisión en vivo que hizo algo “entonada”.

“En general nunca pienso mucho en lo que hago, porque o sino, no me resultaría nada y no sería quien soy. Pero ese día estaba cansada, habían pasado muchas cosas también en mi vida”, dijo.

La animadora de CHV agregó que “no se había dado el tiempo para pensar, para analizar, que los niños, que esto, sacarse la cresta trabajando. Hay también un tema de que mucha gente alrededor mío ha perdido su pega, hay un tema incierto, tampoco yo sé lo mío, qué va a pasar en diciembre”.