Cada día se supera más: Raquel Argandoña fue aplaudida por posar con elegante “look”

View this post on Instagram

Nuestra única misión es entretener y acompañarlos 😊 los quiero mucho, cuídense y que tengan un buen inicio de semana ❤️😘 . Pic: @voixlabs Look: @juanfailer Makeup: @raulflores HairStyle: @nssabedra Styling: @vic_eduardo34 Aros: @jardinemergente