“Cada paciente es importante”: Doctor Ugarte mostró el conmovedor gesto de los funcionarios de Salud a paciente con Covid-19

Por medio de su cuenta de Instagram, el doctor Sebastián Ugarte, jefe de Unidad de Pacientes Críticos de la Clínica Indisa, mostró un emotivo momento vivido en el recinto donde se desempeña.

El querido profesional compartió un video donde se aprecia a los funcionarios del área de la Salud, celebrarle el cumpleaños a un paciente con Covid-19 hospitalizado en el lugar.

“Cada paciente es importante, y debemos preocuparnos de ellos, podemos hacer que su cumpleaños sea menos solitario. Vamos a salir adelante! @clinicaindisacl @red_intensiva”, escribió el médico junto al conmovedor registro.

A poco tiempo de ser publicado, el video alcanzó las más de 43 mil reproducciones y recibió múltiples comentarios positivos: “Dr usted es mi ministro”, “qué bello gesto, no me cabe duda de que para el o la cumpleañero (a) fue una medicina ese canto,gracias por tanto”, “Que bello gesto💕 gracias por compartir dr. y saber que no están solos”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

Revisa la publicación a continuación: