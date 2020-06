"El flaite, es flaite y me importa una raj... si les gusta o no les gusta": Patricia Maldonado por conflicto entre alcaldesa Matthei y Alejandra Matus

En una nueva emisión del programa de YouTube de Patricia Maldonado, Claudia Schmidt y Catalina Pulido llamado “Las Indomables“, las animadoras hablaron sobre el tenso momento vivido en el matinal “Bienvenidos” de Canal 13, entre la alcaldesa de Providencia Evelyn Matthei y la periodista Alejandra Matus.

Cabe recordar que ambas se enfrascaron en una tensa discusión, luego de que se refirieran a la agresión que ejercieron un grupo de jóvenes en contra de un hombre que les pidió que se pusieran mascarillas en La Reina.

Sobre este hecho, la edil de Providencia indicó que fue una “agresión cobarde, entre cinco, seis o siete flaites que le pegaron en el suelo a una persona por nada y que luego de eso terminen todos libres… de qué cuarentena estamos hablando, de qué país estamos hablando”, declaró.

Fueron estas declaraciones las que causaron la reacción de Matus, quien criticó a la edil por utilizar la palabra “flaite“.

“Hay personas irresponsables en toda la estructura social chilena y si no vamos a tomar presos a las personas que toman sus helicópteros y se van a Cachagua, y a esas personas no le decimos flaites, no me parece un lenguaje adecuado estigmatizar a ciertos grupos de la población, independiente de un hecho puntual en donde se cometió un delito”, dijo la periodista en aquella oportunidad.

Precisamente sobre este tema, Catalina Pulido fue enfática en expresar: “¡Basta de tanta sensibilidad!, ¿qué les pasa a la gente?“, consultó.

La pregunta fue respondida por Maldonado, quien sostuvo que “eso se llama populismo, estar bien por la jauría, eso se llama populismo”.

Asimismo, la animadora afirmó que “el delincuente es delincuente y el flaite es flaite y me importa una raj… si les gusta o no les gusta“.

“El flaite es flaite y punto, no tiene que ver con la discriminación. El flaite generalmente es el mafioso. El que usa buenas marcas, el que anda en un buen auto y que vive de la droga, ese es el flaite”, dijo finalmente.