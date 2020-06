"Dejaron la cagad...": Karen Doggenweiler rememoró "insólito" episodio ocurrido el día de su boda

A través de Instagram, la animadora Karen Doggenweiler contó diversas anécdotas de su vida matrimonial, en conversación con el periodista Hugo Valencia.

En particular, la animadora se refirió al día de su boda con Marco Enríquez-Ominami, con quien se casó un 7 de diciembre, (hoy ya cumplen 17 años de matrimonio).

Sobre esto, indicó que “fue un día súper bonito. Yo pensaba ‘no me voy a casar nunca más’, hasta que aparece la persona. Me he dado cuenta de que los ritos son súper bonitos y emocionantes. Son para uno, la pareja, también para la familia… Nosotros decíamos ‘ojalá todos se pudieran casar porque hoy, aunque existe el acuerdo de vida en pareja, todavía faltan los mismos derechos y con los mismos nombres”.

No obstante, recordó que su boda no fue tan “especial” como ella quería, puesto que tuvo una amplia cobertura mediática. En esos tiempos, el programa farandulero “Sálvese quien pueda” envió un helicóptero a sobrevolar el lugar de la ceremonia, para captar imágenes exclusivas del evento.

“Dejaron la cagad… Había unas mesitas, típicas, con mantelitos blancos, era un lugar súper bonito y el helicóptero de repente hizo que mis mechas se volaran, los manteles, los platos”, aseguró la animadora.

A pesar de esto, Karen reconoció que esto valió la pena, puesto que los años junto a Marco “ha sido una vida llena de aventuras, de desafíos, con nuestra Manuelita. Todo lo que ha pasado nos ha revolcado y nos sorprende. La vida ha sido una vida linda, la repetiría mil veces, con Marco… qué bueno es tener un buen compañero para enfrentar todo esto”, dijo finalmente.