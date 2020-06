La confesión de Pangal Andrade respecto a su vida durante la cuarentena: “Soy un privilegiado”

Pangal Andrade fue invitado al programa de Angélica Castro, “Velvet al Desayuno”, donde repasó el complejo momento de cuarentena que enfrentamos, así como entregar algunos detalles de su vida personal.

En esta línea el ambientalista reconoció ser un “privilegiado” respecto a la pandemia. “Soy un privilegiado, vivo en el Cajón del Maipo, vivimos en un verdadero santuario de la naturaleza, no me muevo mucho… voy a Santiago una vez a la semana, para mí no ha sido tan terrible”, expresó.

Luego agregó: “Soy afortunado en donde vivo, ha sido heavy no ver a los amigos y ponerse en el lugar de otras personas que están encerradas en un departamento en Santiago”.

En esta misma línea expresó que, a futuro, no le interesa tener hijos. “No quiero tener hijos parece, como está la situación, antes quizá, pero como está la situación hoy en el mundo, esta complicado… Yo salgo de mi casa y no tengo que decirle nada a nadie, mi única preocupación es mi perro“, sostuvo.

En el mismo punto, recalcó: “Es rico ser libre, no tengo que volver, no tengo que trabajar para nadie, trabajo para mi, esa sensación de libertad”.

Finalmente expresó sus ganas de volver a la televisión, pero con ciertas condiciones. “Soy multifacético… ya tengo ganas de volver, a un proyecto de aventura de verdad, quiero hacer algo más extremo, acorde a lo que yo hago… viajes más extremos, con sobrevivencia, mostrar el Chile al que nadie puede llegar”.

Por último expresó sentirse pleno con su vida: “He tenido una vida muy plena, he sido feliz, si me pasa alguna vez algo, he hecho de todo y he sido muy feliz”.