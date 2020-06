Tonka Tomicic entregó detalles del hackeo a su cuenta de WhatsApp: “No alcancé a meter ningún código”

El pasado martes la animadora de “Bienvenidos” Tonka Tomicic causó preocupación entre sus seguidores luego de que, a través de Instagram, realizara un urgente llamado.

“A todos mis contactos, hackearon mi WhatsApp, por favor bloquear mi contacto“, redactó en una postal que compartió en las redes sociales, sin entregar mayor detalle de lo ocurrido.

En una conversación con LUN, Tomicic entregó mayor detalle. “A las 6 de la mañana, después de terminar de hacer ejercicios, me empezaron a llegar varios mensajes de texto con códigos de WhatsApp“, partió expresando.

“No hice caso, pero me pareció raro porque la semana anterior también había pasado lo mismo. A las 8:15 estaba en el canal, ya preparada para el matinal. Estaba hablando en un grupo de WhatsApp cuando de pronto la aplicación se va a blanco“, continuó.

“Me pareció raro y se fue a blanco como cuando uno recién baja la aplicación. Fue como empezar desde cero, me pidió que ingresara mi número de teléfono y un código. Introduje mi teléfono, pero la aplicación ya no reconocía mi teléfono, no alcancé a meter ningún código“, sostuvo.

Tras esto la animadora de Canal 13 reconoció que el WhatsApp ya no era suyo luego de que “a algunos amigos le empezaron a llegar mensajes a grupos, sólo a grupos antiguos que tenía en mi WhatsApp. Sin embargo yo podía seguir utilizando mi teléfono, desde ahí llamé a la PDI para poner la denuncia“.

En este contexto el equipo de cibercrimen de la PDI arribó hasta Canal 13 para periciar el dispositivo de la animadora, quien se vio obligada a reemplazar este equipo.