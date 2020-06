Lisandra Silva mostró en 10 fotografías cómo fue el día en que dio a luz a Noah, su primer hijo con Raúl Peralta

View this post on Instagram

21 días junto a ti 🕊🤍 #BabyNoah . El día más feliz de nuestras vidas! Comenzó bien tempranito 3:33 am cuando descubrí que mi fuente se había roto. Desliza para conocer la historia. Foto 1 estamos en el ascensor camino a la clínica, foto 2 llenando formularios en la clínica, foto 3 : aislados en una sala monitorizada mientras nos hicieron exámenes para el COVID, foto 4 y 5 contracciones, foto 6 : ya en la sala de parto con dilatación 5, foto 7 mucha hambre y deseos de que llegue Noah, haciendo ejercicios para dilatar y de paso un Heladito para animar el espíritu, foto 8 @raulpower dándome todo el apoyo y compañía que necesitaba en ese momento, foto 9 misión cumplida! Junto a Noah, @raulpower y Tio Jukito ( el mejor obstetra que pude haber tenido ) , foto 10 junto al amor de nuestras vidas N O A H 🤍🕊