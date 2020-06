Felipe Izquierdo lanzó su propia página web en medio de la pandemia: “La gente necesita entretención, reírse y ver cosas nuevas”

El actor Felipe Izquierdo reveló diversos detalles de su nuevo sitio web “Absurdo.cl“, donde ofrecerá interesante contenido a sus seguidores.

En entrevista con el programa El Rompecabezas de Radio Agricultura, el comediante explicó que “es una página web que tiene distintos contenidos que yo quiero ofrecer, entre los cuales está la película ‘Hecho Bolsa’, que yo la tengo confinada, porque yo iba a ir a dos festivales a Estados Unidos en marzo pero lo suspendieron y me quedé con la película y con los ‘crespos hechos’, porque yo estaba feliz de poder llevarla a festivales, entonces me quedé sin hacer nada”.

Debido a esto que el actor indicó que “ahora (la película) la tengo en esta plataforma, para que la gente la pueda ver”.

Asimismo, relató que “en esa misma plataforma voy a tener mi stand up más adelante, como también un programa de radio que el lunes parte con Roka Valbuena”.

Además de esto, habrá “un programa que también hice en el cable que se llama ‘Parece Mentira’, que es un programa muy del ‘absurdo’ que fue muy irreverente y que tiene un nicho bien especial y yo tengo como cientos y tantos capítulos que guardé y nunca los exhibí y que los voy a exhibir en esta plataforma”.

“La gente necesita entretención, reírse y ver cosas nuevas”, aseguró Izquierdo en la entrevista.

Pandemia de Covid-19

El actor chileno también reveló cómo ha vivido el período de cuarentena, en medio de la pandemia de coronavirus.

“En el mes de febrero me vine aquí a un campo lejos de Santiago, producto de que tenía un hijo que estaba con un tema de salud y otro hijo mas que se había quedado acá después de noviembre”, sostuvo.

A esto añadió que “después yo volví a hacer unas funciones de teatro a Santiago y dentro de la zona, y en marzo volví a abastecer a estos niños y finalmente me tuve que quedar acá, así que llevo prácticamente 4, 5 meses metido aquí entremedio de las ovejas en medio del campo”.

Este lugar ha sido motivo de inspiración para el humorista, según explicó, ya que “a mí me gusta mucho el tema del aislamiento, siempre lo he querido, me incentiva para crear diseñar y además, cuando a mí me arrinconan sale lo mejor de mí, en el fondo me pongo creativo”, aseveró.