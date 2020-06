“Helga y Flora” tuvo una nueva muerte: Último capítulo ya tiene fecha de emisión

El penúltimo capítulo de la aclamada serie nacional “Helga y Flora” (Canal 13) tuvo una nueva muerte y la revelación de secretos que darán indicios de lo que sucederá en el episodio final que se emitirá la próxima semana.

El doctor Nestroy (Mario Ossandón) contó a las protagonistas lo que sabía de la infancia de los hijos de Raymond y desde el primer momento ha sido uno de los personajes que ha hablado de los secretos del pueblo y de la familia Gamper, por lo que tras la orden de Raymond (Alejandro Sieveking), Ligman (Ernesto Meléndez) fue por el médico y lo llevó a su lugar favorito en donde lo asesinó.

Gabriel (Giordano Rossi) decidió irse, tomó la foto de su madre, dinero de su padre y alistó su maleta. Antes, le pidió perdón a Úrsula (Daniela Lhorente) por todo pero ella no entendió, porque lo que ella no sabe es lo que pasó entre Gabriel y su hija Carmen. Luego, el heredero Gamper salió a fumar pero alguien lo golpeó y desde ese momento no se supo más de él.

Por otro lado, Helga (Amalia Kassai) y Flora (Catalina Saavedra) fueron hasta la tumba de Hernán, el hijo de Úrsula y desenterraron el ataúd después de que Remigio (Aldo Parodi) les dijo que el féretro de Hernán solo tenía piedras. A raíz de esto las detectives creen que el misterioso joven busca venganza y puede ser el culpable de las muertes de Julia Pirén (Angélica Pincol) y Eduvigis (Geraldine Neary).

Como cada sábado, el hashtag “Helga y Flora” estuvo en el primer lugar de los temas más comentados en las redes sociales.

El último capítulo de “Helga y Flora” se emite el próximo sábado, después de “Lugares que hablan”.