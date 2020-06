“¿Por qué tanta displicencia con las chicas de Mekano?”: Carla Jara revela que ha sido mirada en menos por bailar en el programa juvenil

Probablemente, Carla Jara siempre estará asociada al recuerdo de ser ex chica Mekano. Fue en el programa juvenil en que se hizo conocida y, hasta el día de hoy, muchos la recuerdan por ello. Sin embargo, estar vinculada al espacio también ha traído prejucios.

En conversación con el programa de Instagram del periodista Hugo Valencia, “Un café con Hugo”, la actriz comentó que cuando entró a estudiar teatro la miraron feo al principio.

“Entré a estudiar teatro, miraron la lista, yo estaba atrás y una niña dice ‘Carla Jara, ¿será la de Mekano?’. Siempre, para todo, estar en Mekano era muy malo. Sin embargo, te puedo asegurar que la mayoría hubiese deseado estar ahí”, dijo.

“Me daba lata, yo decía ‘¿por qué nos miran en menos por estar bailando en un programa juvenil?’ Cuando es entretener, pasarlo bien, llevar un momento de alegría después de salir de la pega, los niños después del colegio, y además que era un trabajo’. Decía ‘que lata, ¿por qué tanta displicencia con las chicas de Mekano?’”, reflexionó.

“Me ha costado mucho llegar a una teleserie, porque más que actriz, soy la ex chica Mekano. Van pasando los años y no tengo la posibilidad de demostrar lo que puedo hacer como actriz“, dijo.

“Da lata y hace que uno muchas veces tenga que buscar otros rubros. Y lo mejor, si la pasión es la actuación, puedo seguir haciendo teatro, y a lo mejor las teleseries ya no están dentro de mis planes. No sé”, explicó.

Pese a todo, dice que ha habido una evolución en los medios de comunicación y ya no es “Carla Jara, ex chica Mekano, ex de no sé quién”, sino que “Carla Jara, actriz o conductora de tal cosa”.