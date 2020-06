La nueva vida del diseñador Rubén Campos tras perder sus bienes: “Vivía para mi ego”

Rubén Campos es sin duda uno de los diseñadores nacionales más importantes del país, siendo el autor de los vestidos con que Cecilia Bolocco ganó el Miss Universo de 1987, así como del traje transparente de la Gala del Festival de Viña 2007.

Campos, de 69 años, dio una entrevista a Angélica Castro en su programa de Instagram, donde reveló cómo fue “perder todo” en dos oportunidades, y volver a levantarse.

“A los 40 perdí todo. Todo el mundo lo sabe, salió en los diarios. Fue muy terrible. Ahí Dios me dijo ‘ahora vas a volver a nacer’. Y volví a nacer, literalmente. Y por eso tuve que arrendar una casa para vacacionar, porque no tenía nada. Y arrendé en Maitencillo esta casa y dije ‘esta casa va a ser mía’”, partió señalando.

Luego agregó: “Al segundo año trabajé como siempre he trabajado, como loco, trabajólico, y me pude comprar mi casa de nuevo. Me empecé a quedar un día, dos, hasta que ahora voy solo dos días a trabajar a Santiago, a atender mis tiendas, y vivo acá con mis perros, mis ‘hijos’, mi nano”.

En esta línea, señaló que incluso pensó en quitarse la vida: “Todos los seres humanos tenemos el poder de la resiliencia. Y eso es lo más importante, porque todas esas cosas para mí han sido uno de los aprendizajes más grandes que he tenido en mi vida. Pensé hasta en suicidarme porque pensé que todo lo que era era lo que tenía“.

“Dios me dijo: ‘Y vas a empezar de cero’. Empecé de cero y me vinieron todas las cosas más divinas del mundo. Pero después me pasó que dos personas que trabajaban conmigo, que me estaban ayudando, me robaron todo de nuevo. Y de ahí empecé de nuevo, empecé de cero. Mira, me saqué todo el cáncer de mi vida. Era un cáncer el que yo tenía. Me lo saqué todo y empecé a vivir de nuevo”, sostuvo.

Finalmente realizó su mea culpa: “Yo decidí venirme a Maitencillo y empecé a quedarme, porque yo vivía para mi ego, los aplausos, ‘eres el mejor’, ‘el más perfeccionista’, ‘el mejor, el mejor y el mejor’. Y eso es sufrimiento. Eso es estrés. Eso es cortisol que va todos los días por tu sangre. Eso mata”.