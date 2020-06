Sebastián Sichel visitó con “Bienvenidos” la humilde “mediagua” en que vivía: “Mi pieza era el comedor y la cocina”

El exministro de Desarrollo Social y actual presidente de Banco Estado, Sebastián Sichel, compartió un recorrido y entrevista con Amaro Gómez-Pablos en el matinal “Bienvenidos”, en donde aprovecharon de visitar la humilde vivienda que habitaba cuando era estudiante de Derecho de la Universidad Católica.

Sichel dijo que actualmente reside muy cerca de donde lo hacía cuando joven, solo que ahora lo hace con un mejor pasar. Para conocer su antigua realidad, se subieron a un auto con el periodista y anduvieron un par de cuadras hasta llegar a una vulcanización. Detrás del negocio, allí, vivía él en una pieza.

“Mi pieza era el comedor y la cocina”, relató el exministro, quien presentó la familia dueña del negocio que lo cuidó mientras estudiaba y con quien tiene gran cercanía hasta el día de hoy.

Estudiante con beca, conoció a su papá a los 30 años y viviendo en una precaria habitación, Sichel afirma que “no tengo ningún trauma, al contrario, agradezco la vida que he tenido (…) eso demuestra que con cariño uno sale para adelante”.

“Mis pololas fueron súper importante, porque yo vivía mucho en la casa de ellas, porque obviamente no podía estar acá, porque era un solo espacio. Muchas de las personas que nos está escuchando, probablemente le ha tocado vivir en mediagua”, dijo.

“Muchos amigos no sabían, los del liceo sí. pero mucha gente de la U que son buenos amigos míos no sabían, porque yo nunca invité a nadie a mi casa”, contó. Pero precisa que no es porque tuviera vergüenza, sino que simplemente porque no había espacio.

“Quizás el único tiempo que tuve mas vergüenza fue en Derecho, porque… me acuerdo la primera frase que alguien me dijo es si yo había subido el fin de semana, ‘qué es subir’, y caché que hablaban así cuando van a esquiar, pero yo no sabía lo que era”, recordó.

“Había una brecha medio rara con algunos compañeros, y por lo tanto, ahí lo oculté mucho, o probablemente nadie supo, pero me hice grandes amigos que hay varios becados, de regiones, o de gente con lucas pero que eran mus distintos”, detalló Sichel.