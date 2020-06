“¡Tranquilo, papá!”: Felix Soumastre y Edmundo Varas reviven la frase para el Día del Padre

“¡Tranquilo, papá!” es una frase que quedó inmortalizada en el recuerdo de la televisión chilena y que, en el Día del Padre, fue revida por sus protagonistas.

A través de Twitter, Felix Soumastre le exigió el saludo a su exrival del reality “Amor Ciego”, Edmundo Varas, pues tal como dice el dicho, es su “papá”.

“Esta mañana, muy temprano, recibí el amor infinito de mi hija. Son las 3 de la tarde y el mayor aún no se pronuncia. Que mal agradecido que eres @EdmundovarasA”, bromeó el periodista.

La respuesta no se hizo esperar mucho. “Lo siento, no tuve una buena noche. Acabo de leer tus mensajes de whatsapp, no te he olvidado. Feliz Día del padre. ¡Tranquilo papá!“, respondió a la broma, Edmundo.