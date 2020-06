“Bella”: Carmen Gloria Bresky compartió fotografía “recién despertando” y sacó aplausos en sus seguidores

View this post on Instagram

Qué rico despertar totalmente descansada después de haber dormido 8 horas seguidas después de una noche de lluvia.Para mí dormir bien es sagrado, así enfrento el día con buena energía y buen estado de ánimo. En estos tiempos tan complejos, mi dormir a veces se ha visto afectado, me cuesta conciliar el sueño…Escuchar músicas suave me relaja y también unas gotitas de lavanda en el aromatero. Además, mi Doc me recetó melatonina de liberación prolongada para ayudar a conciliar el sueño ¿Tienen alguna técnica para dormir bien?