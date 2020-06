Gisella Gallardo le pidió ayuda a sus seguidores para dejar adicción durante la cuarentena

Gisella Gallardo es una activa usuaria de Instagram que, durante esta cuarentena, ha narrado en la plataforma cómo ha pasado sus días de confinamiento junto a su esposo Mauricio Pinilla y sus tres hijos.

Recientemente narró que durante este tiempo comenzó a batallar contra una dura adicción: el cigarro.

“Día 1 de mi intento de dejar de fumar… Fail , lo bueno es q se me acabaron los cigarros y por voluntad propia no compré más…. lo malo es que encontré un par en mi casa help!Cómo dejar el cigarro y no morir en el intento???? Se aceptan tips“, relató Gallardo.

Aquí puedes ver la publicación: