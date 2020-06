“Prefiero tener algo para comer que gastar plata en eso”: Marcela Vacarezza fue duramente criticada por utilizar mascarilla “a la moda” en medio de la pandemia

Por medio de sus redes sociales, la animadora Marcela Vacarezza promocionó unas particulares mascarillas de cuero, en medio de la pandemia de Covid-19 que azota al país.

“Preciosas mascarillas de cuero, pintadas a mano y bordadas! Distintos diseños 😊 “, escribió la esposa de Rafael Araneda junto a la publicación.

No obstante, este hecho causó bastantes críticas entre sus seguidores, quienes cuestionaron a la animadora por utilizar esa mascarilla, haciendo referencia a que en estos tiempos, “la moda es lo de menos”.

“Sin afan de critica pero usted debe promover las mascarillas para no contagiarse, no moda yo se que usted económicamente puede, pero afuera hay gente q no tiene ni para comer”, “Gasto de plata innecesario, dejemos la moda para otro momento….”, “Prefiero tener algo para comer q gastar plata en este tipo de mascarilla,con suerte me pude comprar varias de a Luca“, fueron algunos de los mensajes que recibió.

Revisa la publicación acá: