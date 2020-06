Alison Mandel reveló por qué no muestra el rostro de su hijo en redes sociales

Por medio de sus redes sociales, la comediante Alison Mandel respondió a una serie de preguntas realizadas por sus seguidores.

Fue en este contexto que Mandel se refirió a la relación que tienen los hijos de Pedro Ruminot con el hijo de ambos, Baltazar, quien llegó hace pocas semanas atrás.

“¿Cómo se llevan los hermanitos mayores con el bebé?” le consultó una usuaria de la red social. Ante esto, la comediante respondió que “lo aman“, junto a una bella fotografía familiar.

Alison también fue consultada sobre su decisión de no mostrar el rostro de su hijo en las redes sociales, a lo que respondió lo siguiente: “Que no sé si él quiere ser mostrado, y la gente a veces es muy invasiva en sus energías y comentarios. Prefiero que cuando él pueda decida si quiere ser mostrado o no“, concluyó.

Revisa acá sus respuestas: