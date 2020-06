Myriam Hernández afirmó que ya no le gusta su canción “El hombre que yo amo”: “Es como una oda de sumisa”

La cantante nacional Myriam Hernández participó en una nueva versión de “CHV en Casa” con Nicolás Copano, donde afirmó que ya no le gusta una de sus canciones más populares.

“Hay cosas que probablemente antes yo acepté, por ejemplo la letra de ‘El hombre que yo amo’“, partió comentando la artista.

No obstante, agregó: “Es bonita. Yo siento que es un himno, porque fue el tema que me permitió abrir las puertas del mundo, pero hoy siento que es una canción demasiado dedicada, como una oda al hombre“.

“Siento que es demasiado, y además, es como una oda de sumisa, pero no me gusta, porque no soy así“, continuó.

Además aseguró que cambió una de las frases: “Hay una frase, por ejemplo, que dice: ‘Vuela siempre lejos, pero vuelve al nido‘ y yo hace unos años cambié esa frase, porque no me gustaba“.

Sobre esta modificación sostuvo que lo hizo para no “entregar una imagen de sumisa al público. Hay muchas mujeres que probablemente van a mis conciertos y probablemente están viviendo violencia psicológica, maltrato, y pensé que no podía estar cantando eso“.

Aquí puedes escuchar la canción: