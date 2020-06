Nelson Mauri se reinventó tras fin de “Bailando por un Sueño”: ahora trabaja como repartidor en Uber Eats

El abrupto fin de “Bailando por un Sueño” dejó a muchos de los participantes sin ingresos en medio de esta pandemia, lo que afecta directamente el bolsillo y la economía el día a día.

Uno de los que se vio complicado es Nelson Mauri, el exchico “Rojo” y lejos de quedarse en casa esperando una mágica solución, puso manos en el asunto y se unió a los repartidores de “Uber Eats“.

“La cuenta la tiene mi novio, se dio esta posibilidad de trabajar. Yo tengo mi camioneta parada y es una forma de hacer luquitas en esta situación, porque la verdad es que no hay bolsillo que aguante esta pandemia”, sostuvo Nelson a La Cuarta.

Pero este complejo panorama económico no es reciente para el exchico “Rojo”, pues su mayor sustento se encontraba en el comercio.

“Primero fue el cuento del estallido social. Yo llegué de Estados Unidos el 16 de octubre, no me fui a la quiebra pero me costó mucho sacar adelante mi negocio, vender mi mercadería, quedé encalillado con unas tarjetas de crédito y después el coronavirus vino como a rematar todo“, relató al citado medio.

Por otro lado también informó que trabajó como DJ, pero el último evento que realizó fue el 18 de marzo, los cuales se detuvieron debido al Covid-19.

Por último expresó que el programa de Canal 13 “Bailando por un Sueño”, fue literal. “Fue como un sueño, me ayudó mucho. Fue como un salvavidas“.

Respecto a su ingreso como repartidor, cerró con que “el bolsillo no da, hay que pagar arriendo y hartas cosas. La plata no da, no dura para siempre y se acaba“.