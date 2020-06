Bernardo Borgeat habló sobre las íntimas dificultades que enfrenta con Carmen Gloria en cuarentena 

Bernardo Borgeat habló sobre las extensas jornadas que vive junto a su pareja, la abogada Carmen Gloria Arroyo, a raíz de la cuarentena decretada en la Región Metropolitana como medida para frenar el brote de Covid-19 que enfrenta el país.

En conversación con Nataly Chilet a través de un programa online emitido en Instagram, el ex modelo afirmó que “es difícil estar las 24 horas” juntos.

“Carmen va igual todos los días a grabar. Pero es difícil, uno que está acostumbrado a estar dos o tres horas viéndose, a pasar las 24 horas, más si estás con hijos. En este caso, estamos con los hijos de Carmen, vivo con ellos. También ahora sin nana, los quehaceres domésticos hay que trabajarlos obviamente”, dijo Bernardo.

“Hay que ponerle ganas. De repente uno, en pareja, tienes alguna discusión y te vas donde un amigo, o lo que sea. O te toca justo pega y volviste con la mente en otra. Ahora, cuando estás en cuarentena todo el rato es más difícil. No puedes invitarla ‘vamos a tomar un trago’ o ‘vamos a comer alguna cosita rica a algún restorán’. No tienes esa opción. Y sobre todo porque no estamos solos como para decir ‘cocinemos para los dos’. Estamos siempre con los chicos”, agregò el ex modelo.

“Es complicado, pero hay que tener paciencia. Cuando hay amor todo, de alguna forma, sigue fluyendo y bien”, cerró Bernardo.

Finalmente, el ex rostro de televisión indicó que extraña enormemente a Diego y Agustina, sus dos hijos, quienes viven que con mamá y no puede ver debido a las medidas de aislamiento social. “Los extraño muchísimo, pero bueno, ya llegará el momento de abrazarlos, estar juntitos de vuelta”, expresó.