Kel Calderón reveló por qué “funó” a Raquel Argandoña tras polémicas fotos en redes 

Kel Calderón reveló las razones tras las polémicas “funas” que hizo contra su mamá, Raquel Argandoña, quien en varias ocasiones no respetó las cuarentenas impuestas por las autoridades para frenar el avance del Covid-19 en el país.

La joven abogada decidió hacer público que su madre no estaba respetando las medidas porque le avisó por interno y ella no la tomó en cuenta.

“Los papás se ponen súper porfiados, a mí no me hizo caso cuando le escribí en su teléfono, le dije: no tienes 20 años y no me pescó… lo puse en mis stories y todos comenzaron a escribir: ándate para la casa…ella me dijo: no puedo creer que mi propia hija me esté funando”, reveló Kel en el programa “Velvet al Desayuno” de Revista Velvet.

En la instancia, la hija de Raquel Argandoña, contó además que a raíz de la pandemia su mamá anda más “producida” y su papá más “relajado”.

“La cuarentena ha hecho cosas muy raras con mis papás…mi mamá está más joven que yo, mi mamá anda con la bota larga, producida, se maquilla todos los días porque se va a juntar con Félix, está más joven que yo…y mi papá que siempre ha sido un trabajólico, rayado de trabajólico, siempre anda apurado y la cuarentena lo tiene de barba, tiene rutinas de ejercicio porque no quiere ponerse viejo, está más relajado”, afirmó Kel.