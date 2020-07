“Felices 45 para mí”: Así fue la íntima celebración de Ingrid Cruz en su cumpleaños

View this post on Instagram

Hoy ha sido un día maravilloso!!!! Lleno de amor 💕 No puedo estar más agradecida de todo el amor que hoy me han enviado. Se pasaron !!!!que lindo es leerlos y toda la buena vibra que me dan. Soy una mujer afortunada Estoy feliz Felices 45 para mi ❤️🤟