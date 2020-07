Final de “Historias de cuarentena” de Mega sacó aplausos entre los espectadores: “Tremendo desenlace”

El pasado miércoles se emitió el último capítulo de “Historias de Cuarentena“, producción de Mega que finalizó tras 36 capítulos al aire.

La historia concluyó con el psicólogo Pablo, interpretado por Francisco Melo, invitando a una cita a la enfermera Lorena (Paola Volpato), luego de haberse enamorado de ella en las terapias que mantuvieron juntos. Eso sí, el café quedó para cuando finalicen las restricciones sanitarias.

Esta producción fue una alternativa que encontró la señal privada para desarrollar nuevo contenido en tiempos de cuarentena, lo cual obtuvo positivos resultados, por lo que no se descarta que vuelvan a utilizar esta fórmula.

La producción fue aplaudida en las redes sociales, donde los espectadores agradecieron la calidad de la serie.

Que hermoso final el de #HistoriasdeCuarentena #LaVamosAGanar… De verdad si no la vieron se perdieron una hermosa historia y directa en cuanto a lo que estamos pasando. Me quedo con ganas de saber que pasará con Pablo y Lorena. Lastima que no siga la serie 🙁

— Ignacio Clavijo (@IgnacioClavijo) July 2, 2020