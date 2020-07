“Yo pensaba que me iba a tirar el anillo”: “Elegante” atuendo de Carter causó hilarantes reacciones en “Bienvenidos”

Un divertido momento se vivió en una nueva emisión del matinal “Bienvenidos” de Canal 13, protagonizado por el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter.

Todo comenzó cuando el actual conductor del espacio, Polo Ramírez, presentó al edil de La Florida para conversar de diversos temas relacionados a la contingencia.

No obstante, la atención se desvió rápidamente hacia el atuendo que utilizaba Carter, ya que era sumamente elegante para la ocasión, lo que generó una serie de bromas en los panelistas del espacio matutino.

“Estamos también con los alcaldes, con Nibaldo Meza, alcalde de Peñaflor y también con el alcalde Rodolfo Carter de La Florida, que está muy elegante además hoy día, parece que vas a pedir un préstamo al banco, estás como en esa pinta“, dijo Polo al presentar al edil.

Por su parte, Francisco Vidal indicó que “esa pinta es para el Banco de Chile“, aludiendo a la presencia del actual presidente de la entidad, Sebastián Sichel.

“Quería partir por el acalde Carter, porque ustedes están en contacto con mucha gente (…) ¿con qué realidades se han encontrado ustedes? a ver si se las podemos transmitir al presidente del Banco Estado”, continuó expresando Polo.

Tras esto, Carter respondió de la siguiente manera a las bromas: “Primero agradecer la gentil presentación que me acabas de hacer, Polo, la verdad es que no voy a pedir un crédito, tampoco me voy a casar, simplemente tengo un almuerzo importante por un tema de mis vecinos. Tranquila Tonka, tranquila”, dijo el edil.

Por último, Tonka siguió con la tónica y manifestó: “Ahh, yo pensaba que me iba a tirar el anillo (risas) yo ya no puedo, yo ya estoy casada“, declaró entre risas. “En otra vida“, dijo Carter para finalizar.

