No tuvo “pelos en la lengua”: Leonardo Farkas pidió la entrega del 10% de las AFP a la clase media

El empresario Leonardo Farkas hizo una categórica petición a través de sus redes sociales. El multimillonario chileno utilizó su cuenta de Twitter para emplazar a las administradoras de fondos de pensiones de Chile.

El filántropo insistió en la idea de permitir a los chilenos poder retirar el 10% de sus ahorros en las AFP, causando todo tipo de reacciones en la red social.

“No más deudas: La mejor protección a la Clase Media #ProteccionClaseMedia es entregarle al que quiera el 10% de SU dinero que controlan las AFP. LIBRE DE IMPUESTOS”, declaró.

A esto agregó que “como he dicho haces meses, ese dinero es de los trabajadores, no del Estado ni de inversionistas“, dijo de manera categórica.

Revisa la publicación acá: