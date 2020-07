Lisandra Silva respondió a íntimas preguntas respecto a su vida como madre primeriza: detalló cómo la ayuda Raúl Peralta

Hace bastante poco la modelo cubana Lisandra Silva se convirtió en madre por primera vez y recibió, junto a Raúl Peralta, a su hijo Noah.

En este contexto realizó un Instagram Live en donde entregó tips y respondió preguntas sobre su nueva vida como mamá primeriza.

En esta línea narró cómo se ha complementado con su pareja Raúl Peralta en este proceso.

“Somos un perfect team (equipo perfecto). La verdad es que estoy alucinada, porque esta cuarentena me ha demostrado que tengo un hombre de oro. Yo sabía que tenía un hombre de oro, pero me lo ha confirmado y reafirmado esta cuarentena”, partió señalando.

Luego continuó: “Me hace el desayuno todos los días, la comida, además levantarse en la noche mil veces para ayudarme con Noah, está súper atento, limpia la casa, cocina (…) Lo amo mucho”.

Por otro lado tocó el tema de su peso, donde narró que subió 23 kilos en el embarazo, y perdió 10 desde que nació Noah, agregando que actualmente está pesando entre 73-74 kg y su meta es llegar a los 62 kg.

Los internautas también le consultaron sobre su líbido tras haber dado a luz, tema que respondió sin filtro: “Yo me muero de ganas, pero yo no sé cómo está la cosa por allá abajo, porque me dieron puntos y todo eso, así que a los 40 días voy a ver al doctor y él me va a decir si puedo o no puedo”.

Finalmente tras ser consultada por tener más hijos, replicó que le gustaría. “Voy a buscar la niña, pero si nace otro varón, ya le tengo nombre y todo, y tampoco es que me voy a desanimar”, cerró.

Aquí puedes ver el registro: