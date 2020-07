“Mujeraza”: Amaya Forch compartió serie de fotografías en lencería por benéfico motivo

La actriz nacional Amaya Forch sorprendió recientemente tras lucirse en las redes sociales con fotografías en lencería, esto por un benéfico motivo.

“Durante esta cuarentena varias Pymes me han pedido ayuda con publicidad en mis historias de Instagram. Lo he hecho feliz y les les he dicho que no me manden nada a cambio, que en vez de darme regalos los vendan. Algunos insisten en hacerlo, como agradecimiento”, partió señalando la intérprete.

Luego agregó: “Más que ropa interior linda me regalaron un momento de amor propio, de sentirme mina y de recordar lo importante que son la provocación y el juego”.

“Y dentro de ese momento, me atreví a sacarme estas fotos que ahora comparto con ustedes. Y lo hago también porque me gusta lo que ellas promueven: el querernos tal cuál somos, el atrevernos. Yo las invito a ustedes a atreverse también, a mirarse y saberse lindas. Porque todas lo somos“, escribió para finalizar.

Aquí puedes ver la serie de postales que compartió, las cuales sumaron positivos comentarios y recopiló más de 11 mil likes en tan solo 10 horas.