Helhue Sukni y su "particular" historia de amor: "Me enganché con el cabro chico (...) era 15 años menor"

A través de Instagram, la abogada Huelhue Sukni habló de diversos temas de su vida privada, en conversación con el periodista Hugo Valencia.

En particular, Sukni reveló detalles de su vida amorosa, explicando que se casó en Punta Cana en el año 2014 con el chileno radicado en Estados Unidos, Ringo Rodríguez. No obstante, seis meses después se separó y encontró el amor en un joven italiano, 15 años menor, llamado Vicent.

Todo comenzó cuando Valencia comenzó a revisar unas fotografías de Helhue en Instagram: “Buscando imágenes, encontré esta. Mira que flaca estás ahí“, dijo el periodista.

Tras esto, Sukni explicó que “claro, el 2014, tenía el pelo rubio”. “Antes de que te casaras”, soltó Valencia a la abogada.

“Cuando me casé con el hueó… de Estados Unidos. El matrimonio frustrado. Ringo Rodríguez”, replicó la entrevistada.

“¿Es este mismo? (le muestra otra fotografía)”, indicó Hugo, a lo que Sukni aclaró que “no, ese es el amore”. “La gente se equivocó entonces, porque dijeron que este era tu pololo“, afirmó Valencia.

Ante esto, la abogada aclaró que “no, es que por el amore dejé a este hueó… poh”. ” Posteriormente explicó que “me casé en Punta Cana y toda la hue…, un matrimonio maravilloso. De hecho en Primer Plano, la Mariela Sotomayor quería grabarlo, pero él ‘no, no quiero que se grabe’. Yo tan estúpida, le hice caso. Se hubiera grabado”, contó.

“El vestido de Ruben Campos maravilloso, ahí está guardada la hue…, lo íbamos a vender. La ceremonia fue con un cura que era evangélico y él nos casó. Se equivocaba en los nombres, no sabía decir Helhue, no, mal”, siguió comentando la abogada.

A pesar de esto, afirmó que “el matrimonio fue divino, en la arena, me mandé a hacer una sandalias del Pato Arévalo, unas hue… maravillosas que todavía las tengo.Invité a 22 personas, la gente se compró el pasaje y yo les pagué la estadía. Fue una semana. Pero allá la estadía vale dos chauchas, en esa época me salió por persona 40 mil pesos diarios, all inclusive y hotel cinco estrellas”, recordó.

“Buenísimo, la despedida de soltera la hicimos acá y después la hicimos allá, y la fiesta, fue todo maravilloso. Acá en Chile la despedida fue con vedettos, allá en Punta Cana fue sin”, reveló.

“Y después, como seis meses, conocí a mi amore”, dijo la abogada, agregando que lo conoció “en el Tiramisú. Yo iba mucho, iba una o dos vez a la semana al Tiramisú. Yo estaba con unas amigas y miramos a un grupo de hueo…, que eran todos regios, y los hueo… se nos acercaron ellos a nosotras”, contó.

“Y empezamos a conversar y ahí me enganché con el cabro chico poh, si era 15 años menor. Yo tenía 48 y él tenía 33. Ahora cumplió 40”, sostuvo la abogada.

No obstante, aseguró que luego de un tiempo, él terminó con ella: “Él me dejó poh. Pero el hueó… se fue el 2016, después el 2016 estuvimos juntos un mes en Europa. El 2017 nos juntamos a tomar café en Verona. El 2018 nos juntamos en Dubrovnik, estuvimos una semana juntos“.

“Y el año pasado nos juntamos en Estambul. Lo que pasa es que estábamos conectados por el celular y el hueó… tiene mujer allá poh. Yo me fui con la Bombona en julio, estuvo tres semanas conmigo, ella quería conocer la Torre Entel, me tuvo pudriéndome una semana en París”, fue parte de lo que contó.