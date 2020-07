Belén Soto entregó detalles de los temas que tocará en su próximo libro: tendrá un “capítulo extendido” sobre sexualidad

Durante el 2019 Belén Soto publicó su primer libro titulado “No te lo mereces”, el cual abordó su tóxica relación con un hombre mayor.

Ahora, en el programa “Almorzando con el Rubio” que conduce Martín Cárcamo vía Instagram, la joven expresó que en su siguiente obra trataría otros temas como “el empoderamiento femenino y de cómo es el camino. Porque en el primer libro pasó que me decían ‘¿y ahora qué hago? Me sirvió mucho tu primer libro, ¿pero ahora qué hago para amarme? ¿cuál es el camino para el amor propio?”.

“Y dentro de este nuevo libro quise agregar un capítulo extendido sobre la sexualidad, que para mí fue un tema muy importante dentro de mi adolescencia. Yo siento que me faltó muchísimo, sobre todo en la parte escolar“, sostuvo.

En esta misma recordó etapas de su educación escolar: “Me llamaba la atención por qué en el colegio no enseñaban sobre la masturbación femenina, pero sí sobre la masturbación masculina. En ese momento no me llamaba la atención, sino que me llama hoy en día”.

Por último agregó: “Hoy, cuando uno lo comienza a practicar, lo vive, uno dice ‘chuta, pero esto jamás me lo enseñaron, esto jamás me lo dijo nadie’. Al final lo terminas sabiendo por medio del porno, imagínate a dónde tuvimos que llegar”.