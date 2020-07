“No estaba en condiciones de formar familia”: Kathy Salosny rompió el silencio y abordó su decisión de no tener hijos

A través de Instagram, la animadora Kathy Salosny abordó diversos aspectos de su vida privada, en una entrevista con Angélica Castro.

En primera instancia, Salosny se refirió a su situación laboral, indicando que está viviendo de sus ahorros: “La situación es muy tremenda Angélica, la angustia de la gente por la incertidumbre, son meses y meses muy pesados para las familias de Chile, yo en este minuto estoy cesante, estoy viviendo con mis ahorros, y los ahorros se acaban, tengo muchos privilegios porque mi casa es propia…si yo me angustio, imagínate el resto”.

Asimismo, la exrostro de Mega habló de su mediática salida de televisión, asegurando que el motivo fue la discriminación que sufrió por su edad.

“Uno ha sufrido esa discriminación por tener la edad que tiene, porque te empiezan a salir las arrugas, no es fácil, pero yo tengo un público duro y estuve hasta hace poco en la televisión a esta edad, pero es la industria que quiere rejuvenecer la pantalla…me lo dijeron en la cara: Kathy no vas a seguir acá porque queremos rejuvenecer la pantalla, para mí fue súper violento…una vez me dijeron que me tenía que poner pechugas…no así con los hombres, hay un nivel de exigencia muy brutal”, dijo Kathy.

Por último, la animadora se refirió a su decisión de no tener hijos: “Cuando tienes historias tan traumáticas y duras, hay que buscar un camino de reparación, antes de pensar en proyectos de hijos…fue la mejor decisión que pude haber tomado. Empecé un proceso psicoanalítico, tuve crisis de pánico, todo esas fueron señales, no estaba en condiciones de formar familia”, afirmó.

A esto agregó que “fue pasando el tiempo, hice una terapia como de 18 años y en una sesión ella me dijo; tú no te haces cargo de que no quieres tener hijos y me puse a llorar, fue súper potente, tuve que hacer un duelo al hacerme cargo de eso…mi camino ha sido súper en solitario, soy una mujer super independiente”, dijo finalmente.