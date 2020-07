Patricia Maldonado: “Una minoría de actores son socialistas, el resto son oportunistas”

En una nueva emisión del programa “Las Indomables”, integrado por Patricia Maldonado, Claudia Schmidt y Catalina Pulido, las animadoras abordaron la situación que se vive en Cuba, donde varias de las personas que vivían en ese país decidieron irse por la situación económica.

Fue en este contexto que Claudia indicó que, en relación a su historia de vida en Uruguay, “si mi tierra me hubiese dado lo que yo buscaba, nunca me hubiera ido de ahí, entonces uno sale al mundo, pero perdón, o sea no estamos viviendo en un gobierno como lo que han vivido estos casos que estamos comentando”.

Tras esto, Catalina leyó un comentario que indicaba que “todos los actores son socialistas“. Según Pulido, “acá en el chat dicen mucho ‘todos los actores son socialistas’, yo estoy de acuerdo pero perdón, ¿ellos conocen realmente la realidad de lo que significa vivir en un país socialista?“, consultó la animadora, quien fue respondida por Maldonado.

Patricia sostuvo que “los actores, una minoría es socialista, el resto son oportunistas“. Además, añadió que “el fulano va hacia la manada, hacia la minoría, para no sentirse desplazado”.

Escucha acá sus declaraciones: