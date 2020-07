La sincera reflexión de Melina Figueroa sobre sus 9 meses de embarazo: compartió nueva foto

Melina Figueroa realizó una sincera reflexión sobre sus nueve meses de embarazo. Además, la ex chica reality publicó una tierna fotografía de su pancita en su cuenta de Instagram y sorprendió a sus seguidores.

“Nueve meses y así está mi pancita hoy. Ya falta muy poco para que @jazminlunacastrofigueroa 💕 esté con nosotros“, partió escribiendo la modelo en la descripción de la imagen.

Posteriormente, Melina contó que la espera de su segunda hija ha sido compleja y que ha pasado “más cosas en estos 9 meses que en mucho tiempo”.

“No me he sentido muy bien, y estaba esperando ‘el mejor momento’ para tomarme unas hermosas fotos de mi embarazo, pero pensándolo bien dije: Si nace ahora me voy arrepentir de no capturar mi pancita, así que acá me tienen en pijamas mostrando cómo vamos”, contó.

“La verdad a pesar de todo no puedo quejarme, estoy tan agradecida a Dios de la hermosa familia que tengo, y aún de los momentos difíciles, que a fin de cuenta nos hacen más fuertes, y también nos hacen valorar mucho más todo en la vida. Agradezco a Dios por el amor, la familia, la paz, la vida, el crecimiento, lo aprendido, lo ganado, lo nuevo, lo que vendrá”, agregó Melina.

“Ya que nazca Jaz, contaré un poco de mi proceso, mientras… Les dejo todo mi cariño a cada uno/a que me sigue y me apoya. Y quiero enviarles mucho ánimo a todas las embarazadas que les ha tocado cómo yo vivir una etapa tan linda de crear vida en medio de esta pandemia, enviarles fuerzas a las mamás y familias con covid, enviarles paz y toda la bendición de Dios que todo esté bien🙏”, finalizó la modelo.

Revisa la imagen a continuación: