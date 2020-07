Patricia López realizó delicado “topless” para celebrar sus 43 años

View this post on Instagram

Para mi cumpleaños recibir mucho amor y lindos regalos, pero el más bello es éste Pomelo del árbol plantado por mi papá. Éste enorme fruto nos recuerda que SOMOS LA ABUNDANCIA, por que la naturaleza es riqueza ilimitada y nosotr@s somos PARTE DE LA NATURALEZA. En éstos tiempos Pandemia e incertidumbre quiero invitarles a recordar que SOMOS SERES ABUNDANTES. Busquemos el silencio, Llevemos los ojos al corazón y permitamos que se manifieste toda la riqueza que tenemos dentro. El secreto es enfocarnos unidireccionadamente en el AMOR y no más en el miedo. Somos una fuente de amor ilimitado. No estamos solos. Todo mi amor y solidaridad. #juntospodemos #unidad #solidaridad #no+miedo